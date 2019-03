Champions: Juventus-Atletico a Kuipers

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Bjorn Kuipers arbitrerà il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma martedì sera a Torino fra la Juventus e l'Atletico Madrid (andata 2-0 per gli spagnoli). Lo ha reso noto l'Uefa. Il direttore di gara olandese sarà assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. Il IV Uomo sarà un altro olandese, Dennis Higler. Per la Var sono stati scelti Danny Makkelie e Pol Van Boekel, anche loro della Federazione olandese.