Arma detenuta illegalmente, un arresto

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Un torinese di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia San Carlo per detenzione di armi e munizioni e detenzione di droga. Nelle sua abitazione i militari hanno trovato una rivoltella calibro 380, 12 proiettili (risultati rubati a Volpiano) e 60 grammi di droga tra cocaina, marijuana e hashish. L'arma è stata inviata al Ris di Parma per verificare se sia stata utilizzata per commettere reati.

L'attività è stata disposta dal Comandante provinciale dei carabinieri di Torino, colonnello Francesco Rizzo, che ha intensificato i controlli e le perquisizioni a casa di pregiudicati per trovare armi clandestine o detenute illegalmente.