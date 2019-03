Tav: Appendino, scelta riguarda il Paese

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - "Smentisco categoricamente le voci che circolano secondo cui il Governo deciderà sulla Tav pensando alla tenuta della giunta Appendino: non è la tenuta di Appendino che definisce una scelta del Paese". Così la sindaca di Torino a margine del presidio organizzato in sua solidarietà dopo le minacce che le sono arrivate da ambienti anarchici e antagonisti in seguito allo sgombero dell'ex Asilo occupato.

"La scelta sulla Tav - aggiunge - spetta al Governo e credo faranno il percorso che devono fare alla luce del Contratto di Governo".