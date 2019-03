Manifesto No Vax davanti scuola Torino

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - Manifesti No Vax sono comparsi davanti a una scuola del centro storico di Torino per annunciare un corteo "in difesa della libertà di cura e dell'inviolabilità del corpo" che si terrà nel capoluogo piemontese il 23 marzo.

L'iniziativa è siglata #liberidiscegliere.

"I governi al soldo di Big Pharma - si legge - invadono un terreno che non gli appartiene. Quel terreno siamo tutti noi".

La dimostrazione sarà "in difesa della libertà di cura e dell'inviolabilità del corpo, contro l'esclusione scolastica, perché la sanità sia un bene comune".

Nei mesi scorsi davanti a scuole torinesi erano apparsi manifesti analoghi.