Juve: scritte contro Agnelli e il club

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - Scritte contro il presidente Andrea Agnelli, la Juventus e i tifosi sono comparse sui muri vicino all'Allianz Stadium a Torino nella notte dopo la partita tra i bianconeri e l'Udinese: "Una dirigenza incompetente senza rispetto per la sua gente", si legge su un muro. "Ci trattate da clienti e volete il tifo? Ridicoli", su un altro. E ancora: "Agnelli bagarino ti è piaciuto il teatrino?". L'iniziativa dovrebbe essere riconducibile agli ultrà della curva Nord, intitolata a Gaetano Scirea, che hanno organizzato uno sciopero del tifo per protestare contro il caro prezzi dei biglietti su cui il club non retrocede. "Silenziosa è la protesta di una curva che ti disprezza", è una delle scritte. Il silenzio allo stadio è stato rotto al 39' quando è partito un coro in ricordo delle 39 vittime della tragedia dell'Heysel, ma gli ultrà sono subito stati contestati dagli altri spettatori della partita. A questi ultimi è rivolto un'altra scritta: "Fischiate l'Heysel e i 39 angeli. Popolo di burattini schiavi di Agnelli".