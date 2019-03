Docenti a scuola di sport paralimpico

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - Oltre cento docenti della Città Metropolitana di Torino iniziano l'11 marzo il corso di aggiornamento 'L'attività fisica e sportiva degli alunni con disabilità a scuola', promosso dal Cip Piemonte, in collaborazione con l'Ufficio di Educazione Fisica dell'Ufficio Scolastico di Torino.

Strutturato in tre giorni di studio, il corso si svolge all'Istituto Majorana di Moncalieri e prevede lezioni teoriche e pratiche tenute da esperti del mondo paralimpico.

"L'iniziativa, rivolta agli insegnanti di educazione fisica e di sostegno di scuole elementari, medie e superiori della Città Metropolitana di Torino - fa sapere il Cip - ha riscosso un successo oltre le aspettative, con oltre 100 domande di adesione".

Il Cip, l'ente pubblico che in Italia ha la governance dello sport per persone con disabilità - da sempre vede nella scuola uno dei propri ambiti di attività più importanti, puntando a far conoscere e praticare le discipline paralimpiche al maggior numero possibile di alunni e studenti disabili.