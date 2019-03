Champions: Szczesny, non è mai finita

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - "Non vediamo l'ora di scendere in campo, ci sarà da divertirsi: la Champions ci ha insegnato la scorsa settimana che non è mai finita, come dimostrato dall'Ajax con il Real Madrid o il Manchester United a Parigi". C'è voglia di rivincita nelle parole di Wojciech Szczesny, intervistato da Sky a due giorni dal ritorno Champions con l'Atletico Madrid. La Juve deve rimontare due gol, ma "stiamo bene e credo che martedì andrà bene", dice il portiere bianconero, pronto a "scommettere su Ronaldo".