Atletico: 1-0 al Leganes,Morata a riposo

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - L'Atletico Madrid si avvicina al piccolo trotto alla supersfida di martedì in Champions contro la Juve, superando il Leganes sul terreno del Wanda Metropolitano nella 27/a giornata della Liga. Ha deciso il confronto un gol di Saul Niguez, arrivato sugli sviluppi di un rigore che lo stesso centrocampista si è fatto respingere dal portiere ospite Lunin prima di ribadire in rete al 5' della ripresa. Simeone ha lasciato fuori Godin, leggermente acciaccato, e fatto riposare Alvaro Morata, in campo l'ex milanista e fiorentino Kalinic assieme a Griezmann.