All'Auditorium Rai l'Ensemble Archiclari

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - L'Ensemble ArchiClari dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è il protagonista del quarto appuntamento del ciclo di concerti da camera dell'Osn 'Le domeniche dell'Auditorium', in programma domani all'Auditorium Rai di Torino e in differita su Radio3 Rai. Il gruppo, composto da Pietro Bernardin (violino), Constantin Beschieru (violino), Federico Maria Fabbris (viola), Eduardo dell'Oglio (violoncello), Vincenzo Venneri (contrabbasso) e Salvatore Passalacqua (corno di bassetto e clarinetto basso), propone brani fra Novecento e nuovo millennio che mescolano lirismo e agilità virtuosistica.

Apre il Phantasy Quintet per clarinetto basso e quartetto d'archi op.93 di York Bowen, del 1929. Chiudono le prime esecuzioni assolute di Erstarrung per corno di bassetto e quintetto d'archi, scritta da Stefano Pierini e ispirati alla Sonata in la minore per violoncello e pianoforte D821 di Schubert, e della Sonata in mi bemolle maggiore op.167 per clarinetto e pianoforte (1921) di Camille Saint-Saëns.