Rapine e furti nel nord, 7 arrestati

(ANSA) - CUNEO, 8 MAR - Una banda di nomadi sinti accusata una rapina e 22 furti in abitazione è stata sgominata in un'operazione congiunta di Carabinieri e Polizia di Cuneo, con il supporto della Questura e dei Carabinieri di Modena. Un centinaio gli uomini impegnati nel blitz, avvenuto a fine febbraio, in esecuzione di una misura cautelare per 7 persone, tutti nomadi sinti piemontesi.

La banda ha agito tra settembre e gennaio nelle province di Cuneo, Cremona, Reggio Emilia, Piacenza e Mantova.

Furti messi a segno utilizzando distintivi e divise delle forze dell'ordine falsi per sembrare agenti o carabinieri. Usavano auto di grossa cilindrata, attrezzi speciali per forzare casseforti, tesserini falsificati. Tutti i colpi erano studiati nei minimi dettagli per rubare non solo denaro, ma anche preziosi e mobili di pregio. Il covo della banda era un appartamento a Modena.