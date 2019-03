Lavori per Centro Ricerca Biotecnologie

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Un ulteriore tassello del piano di sviluppo del settore della ricerca avanzata in campo medico, a Torino, avverrà con l'avvio a fine 2019 dei lavori per il secondo lotto del Centro di ricerca di biotecnologie e medicina traslazionale. Un cantiere di 26.000 mq, comprensivo di laboratori e aree parcheggio, finanziato dal Regione Piemonte con 30 milioni di euro.

Il progetto è stato illustrato dal rettore dell'Università di Torino, Gianmaria Ajani, dal vicesindaco Guido Montanari, dell'assessore allalla Ricerca della Regione Piemonte, Giuseppina De Santis, e dal vicerettore per la Ricerca scientifica, Federico Bussolino. Ajani ha sottolineato l'importanza del Centro nell'ambito del Parco della Salute di Torino, che sarà ultimato nel 2022 e che collaborerà, con i suoi 500 ricercatori con i Centri di Milano e Lione. Il vicesindaco ha spiegato come il Centro sia inserito nell'asse della Salute' di via Nizza, zona in corso di riqualificazione collegata direttamente con il futuro Parco della Salute.