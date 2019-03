Grandi nomi per 7/o Torino Jazz Festival

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Gavin Bryars, Jon Balke Siwan ed Enrico Rava sono alcuni dei grandi nomi che partecipano, dal 26 aprile al 4 maggio, alla 7/a edizione del Torino Jazz Festival.

La Città di Torino, promotrice della manifestazione, ha anticipato oggi alcuni temi della kermesse, come il prezzo dei biglietti particolarmente contenuto proprio per attirare il massimo numero di persone, e le location principali: le Officine Grandi Riparazioni, i circoli jazz della città, il Piccolo Regio, il Conservatorio, l'Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo e, per la prima volta, l'Aula Magna del Politecnico.

In tutto sono in programma oltre 100 concerti, tra cui numerose produzioni originali create appositamente in un cartellone di nove giorni, pensato da direttori e musicisti Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, che raccoglie le diverse anime del jazz, dal mainstream americano ai migliori talenti italiani ed europei.