Golf, Arnold Palmer, Molinari parte bene

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Francesco Molinari concede subito spettacolo nell'Arnold Palmer Invitational di golf. A Orlando, in Florida, seconda "hole in one" in carriera sul PGA Tour per il campione azzurro, che ha chiuso il primo round in ottava posizione (69, -3) a quattro colpi dallo spagnolo Rafa Cabrera Bello (65, -7), leader della rassegna. Prova di carattere per il vincitore della Race to Dubai 2018, che ha dimostrato di essere ormai diventato un big anche sotto il profilo mentale. Dopo un avvio in salita, caratterizzato da un doppio bogey alla buca 4, l'azzurro ha strappato applausi con un "ace" alla 7 (par 3) realizzato con un ferro 4 da 203 yard. Per poi inciampare in un bogey e mettere quindi in fila un poker di birdie (dalla 12 alla 15) che gli hanno permesso di portarsi subito in alta classifica. "Rispetto al 2018 - ammette Molinari al termine del primo round - ho più fiducia nei miei mezzi. I successi mi hanno aiutato e sento di poter crescere ancora. Spero in un'altra grande annata".