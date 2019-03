Gli scatti di McCurry sulla lettura

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Oltre 70 immagini di Steve Mc Curry dedicate alla passione per la lettura, con un contrappunto di brani letterari e una sezione dedicata ai suoi libri. E' la mostra 'Leggere', dal 9 marzo al primo luglio nella Corte Medievale di Palazzo Madama, in una città, Torino, che anche grazie al Salone del Libro, può essere considerata la 'capitale italiana della lettura'.

Le fotografie ritraggono persone di tutto il mondo, assorte nell'atto intimo e universale del leggere, nei contesti più vari. Immagini accompagnate da brani letterari scelti da Roberto Cotroneo, che propongono una sorta di percorso parallelo.

"Nella mostra 'Leggere' il soggetto non è tanto il libro, ma la persona intenta alla lettura, colta dall'obiettivo in contesti spesso di povertà ed emarginazione, dove l'ultima cosa a cui pensare sembrerebbe essere l'interesse per un libro", sottolinea Guido Curto, direttore di Palazzo Madama. "Una mostra diversa, da leggere" spiega Biba Giaccetti, che ha curato la mostra con Cotroneo.