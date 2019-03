Diabolik sono io apre rassegna a Torino

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Il film 'Diabolik sono io', di Giancarlo Soldi, inaugura al Cinema Massimo-Museo del Cinema di Torino la rassegna dedicata ai personaggi più amati del mondo dei fumetti. La proiezione dall'11 al 13 marzo in occasione della mostra Gulp!Goal!Ciak Cinema e Fumetti in corso alla Mole Antonelliana fino al 20 maggio.

Distribuito nelle sale da Nexo Digital come evento speciale solo per tre giorni, 'Diabolik sono io' è scritto da Mario Gomboli. Ricostruisce la storia editoriale di due giovani ed entusiaste imprenditrici milanesi nei primi anni '60, le sorelle Giussani, attraverso i rari materiali d'archivio della casa editrice Astorina.

Il film è attraversato anche da un'indagine sulla misteriosa scomparsa di Angelo Zarcone, il disegnatore del Numero Uno di Diabolik, sparito senza lasciare traccia dopo aver completato le tavole di quel primo albo.