Di Maio, non si mette a rischio governo

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - "Come sapete abbiamo convocato questa conferenza stampa per parlare del tema che mi ha lasciato interdetto, del fatto che non noi, ma la Lega abbia messo in discussione il governo legandolo al tema Tav". Luigi Di Maio esordisce così in conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione.

"L'analisi costi-benefici dimostra che l'opera tecnicamente non sta in piedi - aggiunge - Quando abbiamo scritto il contratto lo abbiamo fatto in 6 giorni, è un atto solenne e anche quello che fonda tutta la nascita del governo: il cosa prima del chi. È il contratto nel quale mi sono adoperato come capo politico per proporre temi che M5s aveva più a cuore. Cosa poteva accadere se avessi messo in discussione la legittima difesa che non ho fatto e non farò, o il decreto sicurezza e altri provvedimenti che allora quando abbiamo scritto questo bellissimo atto di governo sono entrati in quota Lega? Vi sareste arrabbiati ed è per questo che c'è un certo disappunto nel Movimento...".