Cibo a poveri in 7 mercati torinesi

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Dopo aver raccolto e donato nei primi 4 anni 100 tonnellate di cibo fresco, per un valore di circa 200 mila euro, a 250 famiglie che sono state coinvolte in oltre 7 mila ore di attivitàsociale di 'restituzione e reciprocità', torna da domani a Torino, passando da 2 a 7 mercati, 'Fa bene', il progetto che distribuisce spese sospese e cibo invenduto fresco e di qualità̀in cambio di impegno a favore della comunità.

Il progetto, sostenuto da S-nodi, l'incubatore di innovazione contro la povertà legato alla Caritas, si diffonde dunque in tutta la città e punta a diventare un programma di 'welfare ed economia circolare' anche nell'area metropolitana.

Un'iniziativa, che vede la collaborazione di Coldiretti, Compagnia di San Paolo, Legambiente, Pastorale Migranti e Cooperativa Mirafiori. Può contare su circa 150 volontari.