Cancro, Piemonte 3/o ma casi calano

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - In Piemonte per la prima volta si registra un calo delle nuove diagnosi di tumore: 30.850 casi nel 2018, pari a 50 in meno dell'anno precedente. La regione resta però al terzo posto in Italia per l'incidenza del cancro negli uomini e al quarto per le donne, in linea con le aree del Nord, che guidano questa classifica negativa nella quale il Sud figura nelle posizioni migliori. Diverso il discorso legato alla sopravvivenza, che è più elevata nel Nord e nel Centro Italia.

I dati sono raccolti nel volume 'I numeri del cancro in Italia 2018', realizzato dall'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dall'Associazione italiana registri tumori (Airtum), da Fondazione Aiom e Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), la cui presentazione in tutto il territorio nazionale ha preso il via oggi da Torino.

"Da venti anni, unici in Italia - ha sottolineato l'assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta - abbiamo una rete oncologica che sta dando risultati importanti".