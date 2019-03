Atp, Valente "mai smesso di crederci"

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Sono stati giorni di intenso lavoro, ma finalmente segniamo un punto importante a favore del tennis italiano: il Governo sosterrà la candidatura di Torino agli Atp finals, uno dei più importanti eventi sportivi al mondo. Un risultato che arriva grazie ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che garantirà le coperture finanziarie per l'evento". Così in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente, secondo cui, "a differenza di quanto sostenevano altri, questa era l'unica strada percorribile per i tempi strettissimi e per la credibilità di tutti. Non ho mai smesso di crederci - conclude - e ho sempre pensato che accogliere e sostenere eventi sportivi programmando e gestendo le risorse in maniera sostenibile sia la strada da seguire".