Atp: Giorgetti, ricadute economiche

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - La candidatura italiana a organizzare le Atp Finals a Torino costituisce "un fatto positivo per il nostro sport" ma anche "per le ricadute economiche sul territorio". Così in una nota il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti dopo la firma, di concerto col ministro dell'Economia Tria, del provvedimento che stanzia 78 milioni per organizzare le Atp Finals nel capoluogo piemontese. Giorgetti ha espresso "soddisfazione dopo un lavoro serio e riservato" per l'esito della vicenda anche per "esser riuscito, in extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana". Il sottosegretario ha espresso anche la convinzione che gli Atp a Torino "siano un fatto positivo per il nostro sport" ma anche "per le ricadute economiche sul territorio".