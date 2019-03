A Torino fiera di fotografia The Phair

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Nasce a Torino una nuova fiera della fotografia, 'The Phair. Bianco nero Colore', da un'idea di Roberto Casiraghi e Paola Rampini, già creatori di manifestazioni culturali torinesi come Artissima e The Others.

La prima edizione si tiene dal 3 al 5 maggio all'ex Borsa Valori con 36 gallerie italiane, ognuna con uno spazio dedicato.

"Quella della fotografia fu una rivoluzione sapientemente gestita, un 'affair' - dicono Casiraghi e Rampini - oggi siamo la società delle immagini e della varietà espressiva".

La scelta di Torino come sede, e del mese di maggio non sono casuali: "Torino é una città fucina di idee e di ricerca - dicono gli organizzatori - e noi abbiamo scelto maggio e non novembre, il mese dell'arte, proprio per espandere la programmazione culturale di intesa con enti locali e fondazioni bancarie". Inoltre, aggiungono "questo è anche un modo per omaggiare i 180 anni della fotografia nata ufficialmente in Francia nel 1839".