Tav: Giachino, scenderemo in piazza più di prima

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - "Scenderemo in piazza più di prima per far capire al premier Conte che l'interesse nazionale era quello di costruire la Tav". Così Mino Giachino, dell'associazione sì Tav sì Lavoro, promotore con le madamin delle manifestazioni a sostegno della Torino-Lione e della petizione online che su change.org ha raccolto oltre 112 mila firme. "Noi sì Tav sì Lavoro siamo più forti e convinti di prima", dice chiedendo a Salvini "se valga la pena sostenere ancora un Governo del genere".(ANSA).