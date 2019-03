Tav: Frediani, se vince Sì lascio M5S

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - "Se si decidesse di proseguire con la Torino-Lione molti esponenti tra cui la sottoscritta lascerebbero il movimento". Così la consigliera regionale pentastellata Francesca Frediani, valsusina ed esponente No Tav. "Siamo in attesa e in ansia - afferma Frediani a margine dei lavori del Consiglio regionale - per ciò che succede a Roma. Aspettiamo che si vada verso lo stop all'opera e che si fermino immediatamente i bandi". Per Frediani il sindaco di Venaus, che prevede lo scavo di un nuovo tunnel con minore dislivello, "pone un tema interessante, cioè quello dell'utilizzo della linea storica". Però, conclude, "non so quanto la sua proposta, fatta a titolo personale, sia realizzabile". (ANSA).