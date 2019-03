Tav: Conte, dateci tempo non litighiamo

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Dateci tempo" sui bandi di Telt per la Tav ma "non stiamo litigando". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi pomeriggio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Gli esponenti politici - ha aggiunto il premier . stanno esprimendo sensibilità differenti fermo restando che ieri non abbiamo litigato. E' veramente un proficuo confronto, franco, serrato, per tutelare l'interesse dei cittadini".

Dopo le parole di Conte, il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino ha fatto un appello alla mobilitazione: "Di fronte a questa palese incapacità del governo di decidere, - ha detto il presidente della Regione - è necessario che tutte le forze economiche, professionali, sindacali, civiche, che si sono mobilitate in questi mesi per la TAV, esercitino ogni pressione possibile". Così il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino.

"Credo anche che Telt lunedì debba valutare attentamente come corrispondere alle responsabilità che derivano dal mandato ricevuto".