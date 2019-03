Sei in politica? Non servirai alla Messa

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 7 MAR - I candidati alle prossime elezioni comunali di Verzuolo, località di seimila abitanti nel Cuneese, all'imbocco della valle Varaita, non potranno svolgere i servizi in chiesa durante la messa fino al giorno delle elezioni.

L'invito è arrivato dai parroci del paese, don Marco Gallo, don Claudio Margaria e don Luca Margaria ed è stato pubblicato sul bollettino parrocchiale: "Chiediamo a chiunque si candidi, per la libertà di tutti, di sospendere i preziosi servizi nella liturgia".

Sono stati alcuni fedeli, probabilmente impegnati nell'amministrazione comunale o prossimi candidati, ad esprimere al parroco la richiesta di "tenere la politica fuori dalla chiesa". Il consiglio parrocchiale ha così deciso di chiedere ai candidati di fare un passo indietro e sospendere le letture in parrocchia, cessare temporaneamente il ruolo di ministro della Comunione o raccogliere le offerte durante le messe.