Juve: CR7 in panchina con l'Udinese

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - "Domani Ronaldo, Bonucci e Chiellini saranno a disposizione ma non partiranno titolari mentre Douglas Costa è in netto miglioramento per martedì". Lo annuncia Allegri alla vigilia della sfida con l'Udinese, domani sera all'Allianz Stadium, 4 giorni prima del ritorno degli ottavi di Champions con l'Atletico: "Per lo scudetto dobbiamo centrare altre vittorie a prescindere dal vantaggio - ha spiegato -, mancano ancora 18 punti. Domani nell'ultimo allenamento vedrò chi recupererò, Dybala con la botta che si porta dietro da Madrid sta meglio, Mandzukic aveva un fastidio al ginocchio ed è migliorato. Ci sono buone possibilità che giochi Kean. Domani - conclude il tecnico bianconero - si deve vincere, fare una bella prestazione e preparare al meglio la partita di martedì".