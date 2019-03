Italiaonline, nasce fabbrica digitale

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Italiaonline riparte da Torino con il taglio nastro della nuova Digital Factory, dedicata allo sviluppo digitale delle pmi.

Il gruppo ha chiuso a gennaio la ristrutturazione e, per la prima volta dopo 20 anni, non c'è più cassa integrazione: sono uscite 270 persone in tutta Italia. "Oggi c'è un nuovo progetto nato con il contributo delle istituzioni. A metà anno presenteremo l'aggiornamento al 2022 del piano industriale. La 'nuova fabbrica' creerà per ora 41 posti di lavoro, di cui 28 ex dipendenti riqualificati con corsi di formazione finanziati dalla Regione, che saliranno a 70 entro il 2021.

"Quando si riesce da una situazione molto critica a far tornare il sole è una bella notizia. È merito anche di chi ci ha creduto, dei lavoratori che non hanno mai mollato e lo hanno fatto in modo costruttivo", ha detto il presidente della Regione Sergio Chiamparino. "È stata un'esperienza molto toccante, ricordo l'urlo dei lavoratori dopo l'accordo a Roma", ha aggiunto l'assessore comunale Alberto Sacco.