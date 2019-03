IOLAVORO, 750 persone a Pinerolo

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Sono circa 750 le persone che hanno partecipato alla terza edizione di IOLAVORO Pinerolo, dove sono state presentate oltre 600 offerte di lavoro da 40 aziende del territorio. L'evento, promosso dall'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, è organizzato dall'Agenzia Piemonte Lavoro con il Centro per l'impiego di Pinerolo, struttura territoriale dell'Agenzia, in coordinamento con la Città di Pinerolo e in collaborazione con CFIQ di Pinerolo, Consorzio Coesa di Pinerolo, Engim Piemonte di Pinerolo, Consorzio Idea Agenzia per il lavoro.

"È intenzione dell'amministrazione, se l'Agenzia Piemonte Lavoro lo permetterà, ripetere questo evento annualmente affinché diventi una positiva consuetudine per i cittadini del nostro territorio", dice Lara Pezzano, assessora alle Politiche sociali e del lavoro del Comune di Pinerolo. "IOLAVORO è un importante momento di incontro e relazione: è auspicabile che diventi un appuntamento annuale", aggiunge Renato Zambon, responsabile del Centro per l'Impiego di Pinerolo.