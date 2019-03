Golf: hole in one, Molinari si supera

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Avvio show di Francesco Molinari all'Arnold Palmer Invitational di golf. L'azzurro a Orlando, in Florida, ha messo a segno la seconda hole in one della sua carriera sul massimo circuito americano. E lo ha fatto alla buca 7 (par 3) del Bay Hill Club & Lodge, con un colpo da maestro scagliato da 203 yard con un ferro 4. Al debutto col nuovo sponsor Callaway, gigante californiano, l'azzurro ha messo subito in mostra anche le qualità delle nuove attrezzature.

Chiudendo il primo round in 69 (-3) a quattro colpi dall'attuale leader, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello (65, -7), in una rassegna dedicata al grande campione americano (Palmer) scomparso nel 2016, che vede in gara tanti campioni. E così dopo quella realizzata alla 16 (par 3) nel terzo round del Waste Management Phoenix Open 2015, ecco la seconda hole in one sul PGA Tour di Molinari. Che dopo un 2018 super ora vuole continuare a scalare la classifica mondiale.