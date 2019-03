Gang giovani terrorizza passeggeri bus

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Sputi e insulti contro i passeggeri della linea Gtt 1510 Torino-Cumiana. Protagonista della vicenda una gang composta da quattro italiani di età compresa tra 16 e i 18 anni e da un romeno 19enne, denunciati per concorso in interruzione di pubblico servizio. La banda ha terrorizzato le persone sul pullman e a costretto l'autista a fermare la corsa.

L'operatore Gtt è riuscito a contattare le forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri, il 19enne, ubriaco, ha cercato di aggredirli. Per lui sono scattate le manette per resistenza a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione è stato trovato con 26 grammi di hashish.