Champions: solo multa per Diego Simeone

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - Multa di 20mila euro ma panchina salva per Diego Simeone che sarà regolarmente a bordo campo all'Allianz Stadium martedì prossimo nel ritorno degli ottavi di Champions contro la Juventus. E' la sanzione decisa dall'Uefa che aveva deferito il tecnico dell'Atletico Madrid per il gesto volgare (le mano sui genitali) dopo il gol del vantaggio colchoneros nella partita d'andata. In quell'occasione, il gesto non era stato messo a referto dalla direzione arbitrale anche se il 'Cholo' si era prontamente scusato nel dopo-gara, spiegando che non era indirizzato agli avversari ma solo un sfogo dettato dall'adrenalina del momento.