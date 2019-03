Allegri, con Agnelli piena sintonia

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - "Con il presidente e con la società c'è la totale sintonia, anche per il futuro. E tutti gli anni ci vediamo a cena a marzo, per parlare della stagione e del futuro". Lo ha detto Massimiliano Allegri. "Adesso cerchiamo di portare a casa quei 2 trofei alla nostra portata, poi a fine stagione discuteremo del futuro. Ma io non ho mai detto di volere andare via dalla Juventus e il presidente Agnelli non ha mai detto di voler mandare via l'allenatore".