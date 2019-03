Tav: Chiamparino, ogni pressione possibile da pro Tav

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - "Di fronte a questa palese incapacità del governo di decidere, è necessario che tutte le forze economiche, professionali, sindacali, civiche, che si sono mobilitate in questi mesi per la TAV, esercitino ogni pressione possibile". Così il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino.

"Credo anche che Telt lunedì debba valutare attentamente come corrispondere alle responsabilità che derivano dal mandato ricevuto". Il cda di Telt, società incaricata di costruire la Torino-Lione, deciderà sui bandi per gli appalti. (ANSA).