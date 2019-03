Siccità dopo 6/o inverno meno piovoso

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - E' stato il sesto inverno meno piovoso degli ultimi 60 anni in Piemonte e lo scenario più probabile alla fine di marzo è quello di una siccità "almeno moderata" per tutti i bacini non montani del Piemonte. Sono le previsioni elaborate da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sulla base delle precipitazioni degli ultimi mesi, delle previsioni meteo a breve-medio termine e dell'acqua accumulata negli invasi. Un inverno avaro di piogge e nevicate, perlopiù concentrate in due giorni all'inizio di febbraio, "sta erodendo la riserva idrica accumulata nei 12 mesi precedenti", spiega Arpa nel bollettino idrologico mensile. Il Lago Maggiore ha uno riempimento di 100 milioni di metri cubi inferiore rispetto alla media del periodo mentre le dighe di montagna trattengono 150 milioni di metri cubi, il 38% della capacità massima possibile. Per il 60% l'acqua è accumulata nei bacini del nord del Piemonte, il deficit complessivo è del 9%.