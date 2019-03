Il Rally Italia Talent corre in Piemonte

(ANSA)- ROMA, 6 MAR - L'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki corre in Piemonte. Con la 9^ selezione regionale che si disputerà questo fine settimana sul Circuito Internazionale di Busca, si chiuderà la prima fase della sesta edizione del Grande Fratello dei motori con un successo di iscritti senza precedenti oltre quota 9.000. Un dato che conferma l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente, come pilota o navigatore, anche senza alcuna esperienza di gara. E saranno oltre 800 gli iscritti, altro record stagionale, in pista per conquistare la semifinale che si disputerà nei giorni 29/30/31 marzo sul Circuito Internazionale d'Abruzzo (CH). Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le affidabili e performanti Suzuki Swift Sport, gommate Toyo, a disposizione degli iscritti, mentre grande interesse ha suscitato la prestigiosa partnership con Generali Italia. Confermata la presenza dell'Aci di Sticchi Damiani.