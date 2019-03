Giornali al contrario, protesta edicole

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Locandine dei quotidiani esposte all'incontrario in molte edicole di Torino: è il modo in cui i rivenditori dei giornali hanno deciso di contestare il mancato rinnovo del contratto con gli editori a dieci anni dalla firma.

"Intascano centinaia di milioni di euro di fondi pubblici - si legge su un volantino affisso in una edicola in piazza Adriano - mentre nel silenzio generale migliaia di edicole chiudono. Gli edicolanti lottano per un futuro migliore".

La protesta è stata lanciata dal Sindacato nazionale giornalai d'Italia (Sinagi), sigla della Cgil, lo scorso 25 febbraio in occasione di un incontro con la Federazione italiana editori giornali (Fieg).