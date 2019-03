Festa per 50 anni doc vini alto Piemonte

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Festa per i 50 anni di quattro Doc del Piemonte settentrionale: Boca, Fara, Ghemme e Sizzano.

L'organizzano le 'Città del Vino' sabato prossimo a Novara, dove è convocato il consiglio nazionale dell'associazione. Il riconoscimento per il mezzo secolo con la denominazione va ai Comuni di Fara Novarese e Briona per la doc Fara; Sizzano, Ghemme e Romagnano Sesia per la docg Ghemme; Boca e Maggiora per la doc Boca. Il consiglio delle Città del Vino parlerò poi dei prossimi impegni, a partire dal Vinitaly dove "per la prima volta - annuncia il presidente nazionale Floriano Zambon - allestiremo uno stand esclusivo dell'associazione". Dal 30 maggio al 2 giugno l'associazione organizzerà a Frascati il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, "un'importante vetrina - sottolinea il vicepresidente Stefano Vercelloni - soprattutto per le piccole e medie imprese". L'associazione, inoltre, a Novara ricorderà l'ex vice presidente nazionale di Città del Vino Emilio Cravanzola, scomparso pochi mesi fa.