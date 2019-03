Dentista abusivo scoperto a Novara

(ANSA) - NOVARA, 6 MAR - Un odontotecnico che esercitava abusivamente la professione di medico dentista è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di finanza. Il suo studio di Borgomanero è stato sequestrato e i finanzieri stanno ora indagando su eventuali compensi percepiti e non dichiarati al fisco.

Quando i militari sono entrati nello studio erano presenti numerosi clienti in sala d'aspetto mentre in una stanza adibita a vero e proprio studio dentistico l'abusivo, con tanto di camice, era intento ad operare su una paziente.

L'immobile, inoltre, è risultato privo di servizi igienici, acqua corrente ed è stata rilevata l'assoluta mancanza del rispetto delle basilari norme igienico sanitarie: tra l'altro, vi erano farmaci anestetici scaduti.