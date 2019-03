Chiamparino, vicinanza a sindaca

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - "Sono comportamenti molto gravi e inaccettabili, atti che minano la convivenza civile della città e colpiscono un esponente politico di primo piano e una madre, il che è forse ancora più grave". E' il messaggio "di vicinanza politica e personale", come si legge in una nota, che il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha inviato stamani alla sindaca Chiara Appendino in merito agli insulti e alle minacce che ieri le erano state rivolte durante una manifestazione di anarchici.