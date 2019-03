Chiamparino, Frejus? Basta carnevalata

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - "Ma davvero questa è la Tav che il governo Conte-Salvini-Di Maio pensa di realizzare? E' l'ennesima carnevalata, se non fosse che il carnevale è cosa seria, questa no". Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commenta così la proposta del sindaco di Venaus. "Raddoppiare un tunnel del 1871 con costi simili alla tratta italiana del tunnel di base, spacciandola come alternativa a un moderno tunnel come fanno tutti i Paesi europei, si commenta da sé. La smettano con questa insopportabile manfrina e decidano".