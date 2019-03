Castello Moncalieri,garanzie o proprietà

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - "Dopo mesi di attesa, siamo contenti della nuova attenzione verso il Castello Reale di Moncalieri, chiuso dal primo gennaio scorso dal Ministero dei Beni Culturali per mancanza di personale". Lo afferma, in una nota, il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, secondo cui per riaprire il Castello "la soluzione è quella di rinnovare l'accordo del 2018, già pronto e peraltro giudicato positivamente dal Mibac, che ha consentito di valorizzare il Castello e di aprire le porte a migliaia di visitatori".

"Serve però chiarezza - aggiunge il primo cittadino - altrimenti è una presa in giro: le condizioni non devono cambiare e le garanzie sulle assunzioni devono essere messe nero su bianco. Quando saranno disponibili nuove risorse ministeriali? Esiste un progetto per il futuro del Castello firmato dal Mibac? Altrimenti facciamo noi, ma oltre alle chiavi ci diano anche la proprietà del bene, che dal 2017 abbiamo dimostrato di poter e voler valorizzare, a differenza di altri".