Atp finals: Lega, ok commissione Cultura

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - La Commissione Cultura e Istruzione della Camera ha dato il via libera, all'unanimità, per un iter rapido della legge per finanziare la candidatura delle Atp di tennis dal 20121 al 2025 a Torino. Lo annunciano Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e la deputata torinese del Carroccio Elena Maccanti. "E' un altro passo, fondamentale - dicono - La proposta dovrà ora essere vagliata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi. Siamo fiduciosi, i tempi ci sono".