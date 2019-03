Appendino, fatto tutto per Salone Libro

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - "Oggi viene presentato un evento importante per la comunità torinese, un bene che la città ha fatto di tutto per difendere e mantenere qui, anche in quella che è stata una vera battaglia con Milano". Così oggi la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della conferenza stampa del Salone del libro 2019. "A maggio - ha detto - partirà il numero 0 del nuovo Salone, siamo fiduciosi".