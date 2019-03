Toro: Falque ok, recupero Aina è incerto

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Sospiro di sollievo al Torino per Iago Falque, che domenica aveva chiesto di uscire prima della fine della partita contro il Chievo per un affaticamento muscolare. L'attaccante spagnolo oggi si è allenato regolarmente con il gruppo. Restano ancora indefinite, invece, diagnosi e prognosi per Ola Aina, fermato da un problema al retto femorale nel riscaldamento pre-partita. Dopo doppio allenamento per i granata, al pomeriggio nello stadio Olimpico Grande Torino, poiché il 'Filadeflia' è occupato dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera fra Torino e Atalanta.