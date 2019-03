Tav: Fi, contano decisioni non vertici

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Non ci interessano i vertici, ci interessano le decisioni. Giovedì scorso il governo Conte, per voce del ministro Toninelli, si era impegnato a prendere una decisione definitiva sul Tav. Tra 2 giorni il #ConteAllaRovescia giungerà al termine. Il governo dirà sì o no al Tav?". Lo scrive su Twitter Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera e Responsabile Trasporti, Tlc e Poste di Forza Italia.

L'autrice della campagna "Conte alla Rovescia" posta anche oggi sui social una foto del premier Conte che accarezza il volto al ministro Toninelli. Sopra la scritta "Conte" alla rovescia, nel quadrante destro dell'immagine la scritta -2 giorni e sotto la domanda all'esecutivo: "il governo dirà sì o no al Tav?". L'immagine, fino a ieri su sfondo arancione, in prossimità della scadenza del countdown diventa di colore rosso.