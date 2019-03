Tav, al via vertice a Palazzo Chigi

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice di governo convocato per fare il punto sulla Tav.

Presenti alla riunione il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli.

"Credo che i bandi vadano fatti, altrimenti il rischio di perdere 300 milioni di euro è concreto", ha affermato prima del vertice il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. "Se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie io non vedo il problema", ribatte a distanza Stefano Buffagni, parlamentare M5S e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il tentativo di trovare un compromesso, insomma, sembra tutto in salita. "Quella dell'11 marzo è una scelta aut aut: io dico si facciano partire i bandi, altrimenti sarà significativo del fatto che non i 5 stelle, la cui posizione è nota da tempo, ma la Lega non è affidabile", è la posizione del governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino.