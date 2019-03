Juve: recupero Khedira prosegue bene

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Prosegue, come previsto, il recupero di Sami Khedira, reduce da un intervento mini-invasivo per risolvere un'aritmia. Gli accertamenti cardiologici previsti, a Torino, hanno evidenziato - informa la Juventus - "la buona evoluzione clinica del trattamento effettuato". Khedira ha iniziato un programma di allenamenti personalizzati e al momento "è confermata la prognosi di circa un mese dalla data dell'intervento (il 20 febbraio, ndr), per la ripresa della piena attività agonistica".