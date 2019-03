Incendi azienda chimica, danni capannone

(ANSA) - TORINO, 5 MAR- Un incendio è divampato ieri sera a Rosta (To), in bassa Valle di Susa, alla Lacsa srl, ditta che tratta materie chimiche per la conceria. Le fiamme sono state domate da otto squadre dei vigili del fuoco, che hanno operato per oltre cinque ore. Sul posto anche il nucleo specializzato Nbcr e i tecnici dell'Arpa.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause del rogo, che ha distrutto il capannone della ditta in strada Alpignano, sono ancora da chiarire. Sull'accaduto indagano i carabinieri.