Controlli in alta Val Susa, nove denunce

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Controlli dei carabinieri, nel fine settimana, a Sestriere, Oulx, Sauze d'Oulx e Cesana Torinese.

Nove persone sono state denunciate dai militari della compagnia di Susa per guida in stato di ebbrezza, furto e violazione sulla legge degli stranieri. I carabinieri di Cesana, presenti sui comprensori sciistici, hanno sequestrato tre motoslitte ed elevato contravvenzioni per mancata assicurazione, mancata autorizzazione oltre a guida senza casco.