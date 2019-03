Anarchici Fai-Fri, pm '204 anni carcere'

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - Ventidue condanne per un totale di oltre 204 anni di carcere sono state chieste oggi in corte di Assise a Torino dal pubblico ministero Roberto Sparagna al processo per terrorismo contro gli anarchici delle Fai-Fri. Per un imputato è stata proposta l'assoluzione.

Le richieste di condanna più elevate riguardano Alfredo Cospito (30 anni) e Anna Beniamino (29 anni). Le altre spaziano fra i 10 e i 6 anni e 6 mesi di reclusione. Il processo, chiamato Scripta Manent, riguarda l'attività delle cellule delle Fai-Federazione anarchica informale, autrici fra il 2003 e il 2016 di una catena di attentati con bombe e plichi esplosivi a politici, giornalisti e forze dell'ordine. Fra i reati contestati spiccano la strage, l'associazione con finalità eversiva, l'atto di terrorismo.